Глава МИД Катара отверг обвинения в финансировании терроризма

Теги: В мире дипломат международные отношения мид катар

По словам главы МИД Катара, его страна не финансирует терроризм, а наоборот борется с ним. Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани заявил, что катарская сторона намерена решить проблемы с государствами, разорвавшими с ними дипотношения, за столом переговоров.

Глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани заявил, что его страна не финансирует терроризм, а наоборот борется с ним и защищает весь мир от потенциальных угроз. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

"Мы боремся с финансированием террора и защищаем мир от потенциальных террористов", - отметил министр иностранных дел страны. По его словам, катарская сторона не рассматривает конфронтацию с другими государствами как способ решения внешнеполитических проблем и намерена сесть с ними за стол переговоров.

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.

Читайте также:

Трамп: изоляция Катара станет началом конца для терроризма

Жители Катара массово скупают продукты питания

WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке ИГ властями Катара и Саудовской Аравии

СМИ узнали о выплате Катаром террористам миллиарда долларов

Восьмая страна разорвала дипотношения с Катаром