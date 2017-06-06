Глава МИД Катара отверг обвинения в финансировании терроризма
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По словам главы МИД Катара, его страна не финансирует терроризм, а наоборот борется с ним. Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани заявил, что катарская сторона намерена решить проблемы с государствами, разорвавшими с ними дипотношения, за столом переговоров.
Глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани заявил, что его страна не финансирует терроризм, а наоборот борется с ним и защищает весь мир от потенциальных угроз. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
"Мы боремся с финансированием террора и защищаем мир от потенциальных террористов", - отметил министр иностранных дел страны. По его словам, катарская сторона не рассматривает конфронтацию с другими государствами как способ решения внешнеполитических проблем и намерена сесть с ними за стол переговоров.
Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.
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