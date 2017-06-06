К штурму ИГ в Ракке присоединились морпехи и вертолеты США

Теги: сирия сша Сирийский конфликт терроризм иг

Морпехи и вертолеты США принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство". Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города.

Альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города, передает РИА Новости. По данным Пентагона, в операции принимают участие морпехи США и ударные вертолеты Apache.

Ракка находится под контролем ИГ ("Исламское государство", организация запрещена на территории России) с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов.

В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

Читайте также:

ВВС коалиции США уничтожили пристань с жителями Сирии

Более 25 тысяч христиан вернулись в освобожденный Алеппо

В Сирии растет число беженцев с территорий ИГ

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили танк и пикап боевиков в Сирии