Лавров прокомментировал расследование Bellingcat о крушении MH17

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не стал бы "брать на веру" новое расследование международной экспертно-журналистской группы Bellingcat. В нем утверждается о принадлежности ЗРК "Бук", предположительно сбившего летом 2014 года Boeing в небе над Украиной, российским вооруженным силам.

Россия не видит прозрачности в расследовании крушения MH17 на Украине, которое проводится под руководством Нидерландов. Помощь следствию, неоднократно предложенная российской стороной, неизменно отвергается, передает "ТВ Центр".

Об этом заявил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии. Глава российской дипломатии подтвердил, что ему известно о публикации расследовательской группы Bellingcat. В ней якобы приведены доказательства того, что лайнер был сбит ракетой, принадлежавшей российским вооруженным силам. Неизвестно, на основании каких фактов эти выводы были сделаны, подчеркнул министр. По крайней мере, то, что попало в прессу, ответы на эти вопросы не дает.

"Я предпочел бы не брать на веру расследование группы Bellingcat. Как и в случае с сирийскими делами предпочел бы не брать на веру заявления так называемых "Белых касок", - заявил Лавров.