22:56, 06 июня 2017

На фестивале "Красная площадь" назвали лауреатов премии "Лицей"

Теги:  Культура  книги  фестиваль  премия  москва  русский язык

В годовщину рождения Александра Пушкина в России и других странах отмечается День русского языка. К нему приурочено вручение литературной премии "Лицей" для молодых писателей и поэтов. Чествование лауреатов состоялось в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", который уже в третий раз прошел в Москве. Он собрал читателей и чтецов, авторов и издателей. И всех их объединила любовь к великому русскому слову.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной.

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