У Джорджа Клуни и его жены Амаль родилась двойня
Известный голливудский актер Джордж Клуни впервые стал отцом. Его жена Амаль родила двойню. Близнецов, девочку и мальчика, назвали Элла и Александер.
Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями близнецов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление пары.
Новорожденных назвали Элла и Александр. Как сообщил представитель актера Стэн Рознфилд, они чувствуют себя "счастливыми и здоровыми".
Джордж и Амаль поженились в Венеции в сентябре 2014 года.
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