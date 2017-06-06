У Джорджа Клуни и его жены Амаль родилась двойня

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Известный голливудский актер Джордж Клуни впервые стал отцом. Его жена Амаль родила двойню. Близнецов, девочку и мальчика, назвали Элла и Александер.

Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями близнецов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление пары.

Новорожденных назвали Элла и Александр. Как сообщил представитель актера Стэн Рознфилд, они чувствуют себя "счастливыми и здоровыми".

Джордж и Амаль поженились в Венеции в сентябре 2014 года.

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