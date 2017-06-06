Напавший на полицейских в Париже студент заявил о связях с ИГ

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Напавший на полицейских в центре Парижа мужчина оказался 40-летним студентом алжирского происхождения. По данным главы МВД Франции, во время атаки он кричал "это за Сирию". Кроме того, сам алжирец затем сообщил, что является "солдатом халифата" ИГ.

Напавший на полицейских у Собора Парижской Богоматери мужчина оказался 40-летним студентом из Алжира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. По предварительной информации, он проживает на севере столичного региона страны.

Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что нападавший кричал "это за Сирию" во время атаки на сотрудников правоохранительных органов. По словам министра, у мужчины было при себе два кухонных ножа. По данным следствия, сам алжирец затем сообщил, что является "солдатом халифата" террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что недалеко от Собора Парижской Богоматери мужчина с молотком атаковал сотрудников полиции. Нападавший был нейтрализован выстрелом правоохранительных органов и ранен. Французская полиция квалифицировала эту атаку как теракт.

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