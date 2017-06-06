Путин обсудил с президентом Египта кризис на Ближнем Востоке

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Во вторник состоялся телефонный разговор президента России и главы Египта. В ходе диалога Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси обсудили кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вопросы дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор со своим коллегой из Египта Абдельфаттахом Сиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе диалога стороны обсудили кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вопросы дальнейшего сотрудничества в различных сферах. Кроме того, российский и египетский лидеры условились продолжать контакты между двумя странами.

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.

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