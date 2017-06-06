Порошенко подписал закон о квотах на украинский язык на телевидении

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о введении квот в 75% на украинский язык на телевидении. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. Глава государства встретился с представителями СМИ и поблагодарил их за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.

Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении. По данным пресс-службы украинского президента, он поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.

"Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал", - заявил он.

23 мая Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

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