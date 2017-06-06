Путин обсудил с эмиром Катара двустороннее сотрудничество

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Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. В ходе диалога российский лидер подтвердил позицию нашей страны в пользу урегулирования международных кризисных ситуаций путем диалога.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани подтвердил позицию нашей страны в пользу урегулирования международных кризисных ситуаций путем диалога между сторонами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе диалога стороны также обсудили вопросы российско-катарского сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, президент России и эмир Катара дали высокую оценку заседанию двусторонней межправительственной комиссии, которое проходило в апреле текущего года.

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.

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