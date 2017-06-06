Коалиция США нанесла удар по правительственным войскам Сирии

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Коалиция во главе с США нанесла новый удар по проправительственным силам Сирии в Ат-Танфе. По предварительным данным, в результате атаки двое военных погибли и еще 15 ранены. Отмечается, что коалиция вынесла несколько предупреждений, а затем уничтожила два артиллерийских орудия ПВО и нанесла урон танку.

Международная контртеррористическая коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Об этом сообщает РИА Новости. По предварительным данным, в результате удара коалиции двое военных погибли и еще 15 ранены.

"Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов, речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящиеся в гарнизоне Ат-Танфа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коалиция вынесла несколько предупреждений, а затем уничтожила два артиллерийских орудия ПВО и нанесла урон танку. При этом командование союзников заявило, что не собирается воевать с сирийскими властями, однако будет защищаться в случае необходимости.

Ранее из Сирии неоднократно приходила информация о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов ВВС коалиции. В последней такой атаке, которая произошла в начале июня, погибли не менее 43 человек. В тот раз коалиция во главе с США нанесла удар по самой Ракке. В результате пострадало шестиэтажное здание, в котором находились жители. Большинство погибших – также женщины и дети.

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