Подготовленные россиянами сирийские саперы разминируют Хомс

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Сирийские сапёры, которых подготовили российские военные, приступили к разминированию жилых кварталов Хомса. Уходя, террористы повсюду расставили смертельные ловушки. Только за сутки специалисты обнаружили и обезвредили более тысячи боеприпасов.

В освобожденные кварталы группа Мухаммада заходит первой. Улица пуста. Дома наполовину разрушены. Мирных жителей пока не пускают, передает "ТВ Центр".

Не пройдя и 30 метров, саперы что-то заметили на стене. Выясняется - обычный силовой щит. Мирные жители или ремонтные бригады электриков и не обратили бы внимания. Но саперы по опыту знают: террористы часто минируют бытовое оборудование. И специально ставят фугасы на уровне головы. Если уж сдетонирует, то шансов выжить – ноль.

Телефон соединен с двумя самодельными гранатами. Двигать его опасно: внутри может быть растяжка. Решили подорвать, не прикасаясь к устройству, прикрепив к щитку тротиловую шашку.

Группа идет дальше, осторожно осматривая развалины. Проверяя каждый метр, как учили российские инструкторы из международного противоминного центра. Люки и колодцы посреди улицы проверяют в первую очередь. Боевики их минировали, чтоб подрывать бронетехнику или военные машины сирийской армии. Листы, как показалось саперам, лежат как-то странно. Чтоб не рисковать, зацепили "кошкой". Все - на безопасное расстояние. Рывок. Как чувствовали – засада.

Во дворах и домах у боевиков были позиции для стрельбы из минометов. Вооружение, отступая, террористы забрали. А вот мины побросали. Саперы находят их с помощью специальных приборов российского производства, таких как "Коршун".

"Это американские боеприпасы от миномета. У боевиков было много иностранного оружия, они, как вы сами сейчас видели, ставили и неизвлекаемые фугасы - их пришлось подрывать на месте", - рассказал сапер Ахмад Сафи.

Среди смертоносных находок – на первый взгляд обычный камень. На самом деле, мощный фугас. Внутри – селитра, серебрянка, поражающие элементы. Форму камня террористы ему придали с помощью цементного раствора и красящего пигмента желтого цвета. О том, что это бомба, можно догадаться, только по огнепроводному шнуру.

Шнур саперы отрезали. Что внутри – знают по опыту. Такие сюрпризы уже встречали в Алеппо, на занятиях с российскими коллегами, когда изучали основы гуманитарного разминирования. Наши подробно инструктировали, как эти фугасы устроены, и как их обезвреживать.

Эти сирийские саперы – первые выпускники международного противоминного центра – в среду работали самостоятельно. Дюжину штатных боеприпасов, фугасов, в том числе и бомбу, замаскированную под камень, вывезли за окраину, в безлюдное место. Обложили тротиловыми шашками и уничтожили.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Хомс, Сирия.