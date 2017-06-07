Путин рассказал о несовершенстве американской системы ПРО

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Система противоракетной обороны не способна защитить всю территорию США. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. С фрагментами беседы ознакомились журналисты Bloomberg. Глава государства также выразил мнение, что НАТО для оправдания своего существования постоянно ищет внешнего врага.

Американская система ПРО не способна обеспечивать защиту всей территории страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, документальный фильм которого будет показан 12-15 июня. Однако фрагменты интервью стали доступны журналистам агентства Bloomberg.

"На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединенных Штатов", - приводит агентство слова Путина.

Российский лидер также заявил, что НАТО постоянно ищет внешнего врага для оправдания своего существования. "Восточного блока больше нет, нет больше Советского Союза. Так зачем же тогда НАТО все еще существует? У меня такое впечатление, что с целью оправдать свое существование НАТО нужен внешний враг, идут постоянный поиск врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником", - приводит слова Путина ТАСС.

В начале мая министр обороны США отдал распоряжение пересмотреть национальную программу ПРО для укрепления потенциала в сфере противоракетной обороны.

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