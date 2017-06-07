Генпрокурор США заявил о готовности уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

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Генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что готов уйти в отставку из-за разногласий с американским президентом. У Сешнса и Трампа разные взгляды по поводу расследования "русского следа" в президентских выборах.

Глава Минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил о своей готовности уйти в отставку из-за разногласий с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.

Трамп отказался принимать отставку Сешнса, хотя в последнее время регулярно критикует его на встречах. Их отношения ухудшились после того, как генпрокурор взял самоотвод в расследовании дел о "вмешательстве" России в американские выборы.

По данным газеты The Washington Post, глава США винит генпрокурора в том, что из-за его невмешательства в расследование "русского следа" в выборах, пришлось назначить спецпрокурора Роберта Мюллера.

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