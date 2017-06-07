Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вероятной встрече Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге. По его словам, в случае, если беседа состоится, то традиционного заявления для прессы во время ее проведения не будет.

Точная дата встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не согласована, однако уже известно, что они могут встретиться в Гамбурге на саммите стран "большой двадцатки". Беседа пройдет без традиционного заявления для сотрудников СМИ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет газета "Известия".

Ранее во вторник посол США в России Джон Теффт во время общения с российскими журналистами отметил, что договоренности о встрече лидеров России и США на саммите в Германии нет.

Накануне, 6 июня, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент страны Дональд Трамп дал ему задание привести отношения с Россией в стабильное состояние, а также возродить доверие между Вашингтоном и Москвой.

2 мая Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились об организации личной встречи в рамках саммита группы стран "большой двадцатки" в Гамбурге. Он пройдет с 7 по 8 июля.

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