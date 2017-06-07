Путин: никто не переживет войну России и США

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну ответил на вопрос о победителе в войне между Россией и США, если бы она превратилась из "холодной" в "горячую". Российский лидер заявил, что в такой войне не выжил бы никто.

В войне между Россией и США не выжил бы никто. Об этом заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский президент Владимир Путин. Глава государства ответил на вопрос о том, кто победил бы в войне между Россией и США, если бы она превратилась из "холодной" в "горячую".

"Я думаю, что никто бы не пережил", - сказал Путин.

На вопрос о том, есть ли надежда на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, президент России ответил, что надежда есть всегда.

"Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", - добавил глава государства.

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