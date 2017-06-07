Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию нового вида гриппа

Теги: роспотребнадзор здоровье Грипп

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в 2017 и 2018 годах они могут столкнуться с новым вирусом гриппа, который может быть похож на свиной или будет иметь штамм "Мичиган" из Южного полушария. Вместе с тем, там отметили, что новые штаммы уже включены в состав вакцины от гриппа, и эпидемии ждать не стоит.

Россияне в 2017 и 2018 годах могут столкнуться с новым вирусом гриппа, который может быть похож на свиной или будет иметь штамм вируса из Южного полушария. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора, пишет газета "Известия".

В годовом государственном докладе ведомства "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России", говорится, что в следующем эпидемическом сезоне 2017–2018 годов возможно появление нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, или "значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1)". Также прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2).

Издание напоминает, что пандемический штамм гриппа А(H1N1)pdm09 в 2009 году был назван "свиным гриппом". Еще одним новым вирусом А(H1N1) в докладе имеется в виду штамм "Мичиган". Говоря о втором штамме, в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в "Южном полушарии сезон прошел спокойно".

Между тем, новые штаммы уже включены в состав вакцины от гриппа. В связи с этим специалисты не прогнозируют эпидемии. При этом, как отметил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, вакцинацию лучше проходить в августе–октябре, чтобы успеть до начала эпидсезона в ноябре-декабре.

В 2009 году вирус свиного гриппа вызвал масштабную эпидемию на всей планете. Впервые более чем за 40 лет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявляла о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии. В России тогда было официально подтверждено почти 21 тысяча случаев свиного гриппа. В результате скончались более 100 человек.