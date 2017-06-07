Из офиса на юге Москвы украли банкомат

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В одном из офисных центров на юге столицы неизвестные украли банкомат. Инцидент произошел на Донской улице. В банкомате было почти полтора миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ночь на вторник неизвестные украли банкомат из офисного центра на юге столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

"Неизвестные путем отжатия входной двери проникли в помещение офиса по адресу улица Донская, дом 32, откуда совершили кражу банкомата с находившимися в нем 1 миллионом 494 тысячами рублей", - говорится в сообщении.

Подозреваемые скрылись. В полицию обратился охранник офисного центра. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.