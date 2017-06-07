Вор украл из квартиры пенсионерки стиральную машину и гладильную доску
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На северо-западе Москвы неизвестный пробрался в квартиру пенсионерки и вынес оттуда плазменный телевизор, стиральную машину и гладильную доску. Полиция ведет розыск злоумышленника.
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из квартиры пенсионерки бытовой техники, передает агентство "Москва".
Правоохранители установили, что неизвестный проник в квартиру пенсионерки на улице Маршала Конева и вынес оттуда плазменный телевизор, стиральную машину и гладильную доску.
На данный момент полиция разыскивает злоумышленника.
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