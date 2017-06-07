7 июня в Московском регионе будет солнечно и тепло
В Москве и области 7 июня улучшится погода: будет солнечно, тепло и без дождя, воздух прогреется до +23 градусов.
В столичном регионе 7 июня будет солнечно, сухо и тепло, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.
В столице температура воздуха прогреется до 23 градусов. Возможна переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, 5-10 метров в секунду.
Ночью столбики термометра в Москве и Подмосковье опустятся до 7-12 градусов.
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