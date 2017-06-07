Россия созывает Совбез ООН после удара США по Сирии

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Россия созовёт экстренное заседание Совбеза ООН из-за авиаудара по сирийским военным, который нанесла коалиция во главе с США. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, атака не была случайной и является началом открытого военного конфликта. Накануне самолёты Международной коалиции нанесли новый удар по району Ат-Танфа, который считается одной из зон деэскалации конфликта. В результате атаки погибли сирийские военнослужащие.

Авиация западной коалиции во главе с США в Сирии снова в действии. И снова удар нанесен по позициям проправительственных сил. На этот раз - в районе Ат-Танфа на северо-востоке страны. Погибли двое военнослужащих сирийской армии, более 15 ранены, передает "ТВ Центр".

Раньше для признания своих ошибок коалиции требовалось куда больше времени - недели, а то и месяцы. Теперь - считанные часы. Но оправдание всегда найдется. Подразделения сирийской армии якобы представляли угрозу американскому спецназу, расквартированному на базе, где ведется обучение отрядов вооруженной оппозиции. При этом коалиция бьет по войскам Асада в Ат-Танфе уже не в первый раз. Предыдущий удар в том же районе был нанесен всего три недели назад - 18 мая. Объяснения тогда были точно такие же.

"Если проследить заявления американских представителей в последнее время, то становится понятно, что США целенаправленно действуют против Башара Асада, а удары по правительственным силам нацелены на то, чтобы ослабить его шансы на сохранение власти. Кроме того, эскалация со стороны США может быть направлена на срыв межсирийских переговоров в Астане. Американская администрация и Пентагон не заинтересованы в стабильной Сирии и в успехе политического урегулирования", - рассказал военный эксперт, экс-начальник исследовательского центра Военной академии имени Гамаля Гамаль Мазлюм.

Россия расценивает авиаудар по проправительственным силам в Сирии как акт агрессии и уже потребовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. А в Москве в среду пройдут переговоры главы МИД Сергея Лаврова с испанским коллегой Альфонсо Дастисом. В центре внимания также будет тема сирийского урегулирования.

"Россия - ключевой игрок для разрешения сирийского конфликта, что показывает выдающаяся роль, которую она играет в переговорах в Астане, где недавно была запущена инициатива о создании зон деэскалации в Сирии. Испания приветствует процесс в Астане и считает его очень полезным уже потому, что удалось усадить за стол переговоров различные противоборствующие силы (за исключением террористов) и снизить уровень насилия на сирийской земле. Без сомнения, это будет способствовать созданию климата, благоприятствующего политическому диалогу на процессе в Женеве под эгидой ООН", - заявил Дастис.

Тем временем в преддверии штурма оплота террористов Ракки западная коалиция разбросала над городом странные листовки. Они не подписаны никакими официальными органами и, как следует из текста, могут быть адресованы как мирным жителям, так и боевикам. Иначе как расценить следующие слова: "Это твой последний шанс. Промедление в уходе приводит к смерти. Ракка падет, времени у нее не осталось". Впрочем, наблюдатели уже объяснили подобные пассажи намерением снять с себя ответственность за гибель мирного населения.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".