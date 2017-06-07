Полиция квалифицировала нападение у собора Парижской Богоматери как теракт

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Во Франции расследуют нападение на полицейских у собора Парижской Богоматери. Атаку квалифицировали как теракт. Известно, что ее совершил выходец из Алжира, он был ранен ответным огнем. Сейчас он в больнице и стражи порядка ждут, когда врачи разрешат его допросить.

Все случилось прямо на ступеньках Собора Парижской Богоматери. Вторая по посещаемости достопримечательность Франции. На площади как обычно сотни туристов. Очередь у входа. Когда мужчина, вооруженный молотком, атакует дежуривший здесь патруль. Один из полицейских получает удар в шею. Второй ответным огнем нейтрализует нападавшего, передает "ТВ Центр".

Кадры с видеонаблюдения: трое полицейских спокойно стоят неподалеку от входных дверей, когда на них неожиданно набрасывается мужчина. Вооруженным молотком он атакует одного из патрульных. Тот получает удар в шею и падает, но второй ответным огнем нейтрализует нападавшего. Волна паники поднимается мгновенно. На кадрах любительской съемки видно: люди с криками разбегаются по сторонам. На остров Сите стягивают силы спецназа.

Еще девять сотен человек в это время находятся в самом соборе. Его двери незамедлительно закрывают. Людей просят поднять руки за голову. Полиция ищет возможного сообщника.

"Я был в своём офисе, когда услышал какой-то шум, а потом - два выстрела. Увидел туристов, которые бежали, задыхаясь, по улице монастыря Нотр-Дам в направлении улицы Сен-Луи. Я открыл окно, чтобы посмотреть, что случилось. Бульвар был уже пуст, а на земле лежал человек. Он не двигался, как будто мёртвый", - рассказал очевидец Давид Метрем.

Свидетели потом расскажут прессе: мужчина набросился на полицейских с криками "Это за Сирию!". Уже в больнице нападавший - он был ранен в грудь - попросил называть себя "солдатом исламского халифата". Его имя не называется. Известно только, что преступник – 40-летний алжирец, находившийся во Франции в статусе "студента". Следователи, а прокуратура открыла дело по статье теракт, сейчас проверяют его документы и возможные связи с исламистскими группировками. Министр внутренних дел страны накануне поблагодарил полицейских за оперативные действия. Если бы не мгновенная реакция сил правопорядка , у Нотр-Дама вполне могла бы разыграться трагедия по сценарию атак в Лондоне.

"Он был вооружен молотком. Кроме того, мы также обнаружили у него кухонные ножи. Это значит, что теперь для нападений используются очень примитивные инструменты. От сложно-организуемых террористических атак мы перешли к такому виду терроризма, когда в качестве оружия может быть использовано все что угодно", - отметил министр внутренних дел Франции Жерар Колон.

Но как защитить людей в этих условиях, у властей Франции пока, похоже, нет ответа. Страна, впустившая миллионы беженцев, по сути, не проверяя их реальные мотивы для приезда, вот уже два года живет в режиме чрезвычайного положения. В среду на заседании правительства его действие, как ожидается, будет вновь продлено.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция, Париж.