В Чите стабилизировали состояние отравившегося конфетами подростка

Теги: отравление дети Происшествие забайкалье

В Чите врачи смогли стабилизировать состояние подростка, который попал в реанимацию из-за отравления конфетами, содержащими неизвестный психотропный яд. С этим диагнозом в больницы попали пятеро детей. Самому младшему пострадавшему всего четыре года. Ядовитые сладости сейчас проверяют эксперты. А в возможных версиях разбирается Следственный комитет

Коллективное отравление детей на улице Коллективной в Чите случилось при странных обстоятельствах. В гости к друзьям зашел 18-летний юноша. И угостил всех детей, которые были в доме, конфетами, передает "ТВ Центр".

"Самому маленькому стало плохо. Я вызвала старших. Говорю: "Что вы ели?" Они признались, что ели конфеты и достали фантики. Я говорю - есть еще конфеты? Нет", - рассказала мать пострадавшего Ирина Кибирева.

Угощавший и сам съел конфету. У всех детей началась рвота. По словам мамы, они настолько обессилили, что не могли самостоятельно передвигаться. Все дети были госпитализированы. Один доставлен в реанимацию.

Родители нашли дома обертки от конфет "Бешеная пчелка". В России сладости с таким названием производят несколько кондитерских фабрик. С апреля производство на стадии консервации. Однако предыдущие партии могут оставаться в продаже. Вместе с тем, на фабрике уверены в качестве продукта.

Рассказ старшего из пострадавших о том, что он нашел конфеты на улице, действительно, оставляет вопросы. В том числе, и у следователей. "Известно, что 18-летний подросток принес конфеты, которыми угостил всех остальных детей. Детям стало плохо, они были госпитализированы. Следователи побеседовали со всеми детьми. Мы не исключаем, что в обертке было какое-то другое вещество, которое привело к отравлению детей", - сообщил помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Здоровье всех детей сейчас вне опасности. Четверым требуется лишь терапевтическое лечение. Серьезно отравившийся подросток уже переведен из реанимации в общую палату.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".