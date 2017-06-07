Собянин осмотрел ход работ по капремонту Филевской линии метро

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Реконструкция одной из самых загруженный веток столичного метрополитена будет окончена уже в следующем году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра работ на Филевской линии.

Мэр столицы Сергей Собянин в среду проинспектировал реконструкцию Филевской линии метро. Особое внимание специалисты уделили несущим конструкциям - укреплён фундамент платформ и вестибюлей, сообщает "ТВ Центр".

Во время реконструкции движение поездов не прекращалось. Филёвская линия работает уже почти 60 лет. И капитальный ремонт стал необходим из-за технического износа.

"В Москве строятся не только новые, но и активно реконструируются старые линии метрополитена. Филевская линия, пожалуй, одна из самых проблемных. Находится в предаварийном состоянии. Мы боялись прикасаться в силу того, что необходимо было останавливать движение на одной из самых востребованных веток метро в Москве. Тем не менее, мы нашли технологические варианты решения данной проблемы и начали реконструкцию ветки от "Студенческой" до "Кунцевской", не останавливая движение. Конечно, какие-то проблемы для пассажиров создаются в силу того, что необходимо проезжать лишнюю станцию. Но, тем не менее, ни количество поездов, ни скорость движения на этом участке не уменьшается. Необходимо заменить путепроводы, линейную часть, практически снести старые, морально и физически устаревшие павильоны, заменить технологию, заменить платформы - огромная работа", - приводит слова Собянина АГН "Москва".