В Москве открылся форум, посвященный наследию Елизаветы Федоровны

Теги: Культура история москва память форум

В Москве сегодня открылся форум, который посвящен наследию княгини Елизаветы Федоровны. Мероприятие проходит в Епархиальном Доме.

В столице стартовал форум, посвященный наследию княгини Елизаветы Федоровны. В нем принимают участие представители Русской православной церкви, органов региональной власти, историки и краеведы. А также специалисты в области туризма и активисты Елизаветинского движения, передает "ТВ Центр".

Говорили, в частности, о создании федерального туристко-паломнического маршрута по местам памяти членов царской семьи. Он объединит разные регионы нашей страны. Первыми по нему смогут пройти российские школьники.