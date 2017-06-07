В Ханты-Мансийске стартовал международный IT-форум

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Вопросы кибербезопасности и всевозможные варианты использования цифровых технологий обсуждают в Ханты-Мансийске. Там открылся девятый международный IT-форум, который собрал вместе специалистов почти из 50 стран мира. Они наглядно продемонстрировали, что всё то, что раньше считалось невозможным, теперь воплощено в реальность.

Полное погружение в культуру коренных народов Ханты и Манси. Чум, нарты, национальная рубашка "йох ер нас", нож с рукоятью из капа - очень редкий и крепкий березовый нарост. В таком виде можно смело отправляться на пастбище - виртуальное, передает "ТВ Центр".

Национальный колорит в рамках IT-форума приобретает особый облик - цифровой туризм. В одно мгновение оказаться в самых отдаленных уголках северного края, увидеть все своими глазами, почувствовать себя частью хрупкого мира малых народов Югры. Современные технологии расширяют границы и стоят на защите природы. Отечественная разработка: НИИ информационных технологий и Роскосмос тестируют в Ханты-Мансийском округе компьютерную программу, которая сканирует снимки со спутников и беспилотников, выявляя нефтеразливы и незаконные лесные делянки.

"Автомат классифицирует все подозрительные или похожие на нефтезагрязнения места, используются спектральные яркости", - пояснил заведующий лабораторией информационно-космических технологий Югорского НИИ информационных технологий Глеб Кочергин.

Потратить полдня, чтобы получить справку или подать заявление на загранпаспорт: эта инсталляция как напоминание о совсем недавнем прошлом. Все государственные услуги в стране переходят на принцип "4Л" - любой человек, любое время, любое место, любая услуга.

"Услуги оказываются не по принципу - заявился и тебе предоставили, а по принципу у тебя возникла какая-то жизненная ситуация и ты получил сразу комплекс услуг, в некоторых случаях даже не обращаясь в органы власти, а органы власти обращаются к тебе", - рассказал департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа Павел Ципорин.

Это приложение скачали уже больше ста тысяч пользователей смартфонов в России. Все экономические показатели регионов в онлайн-режиме: цены на продукты, их динамика, госзакупки.

Это возможность, в том числе, в качестве открытого бюджета, привлечь граждан к управлению регионом. Общественное обсуждение, в том числе и закупок, возможность контролировать цены, это возможность контролировать объекты строительства, это возможность смотреть, как и каким образом тратится бюджет", - отметил специалист компании-разработчика приложений Дмитрий Соколов.

Цифровое общество - так называют следующую ступень развития человечества, в котором не границ, и пока нет правил. Киберпреступность, вирусы-вымогатели, хакеры - все это уже сейчас стало реальностью.

IT-специалисты из 46 стран на полях форума попытаются разработать общую концепцию кибербезопасности. Итоговая резолюция может стать своеобразной дорожной картой для развития интернета в мире, и мира в интернете.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".