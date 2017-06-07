Фермера-мультимиллионера задавила трактором собственная собака

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В Великобритании фермер-мультимиллионер попал под колеса трактора, который случайно завела прыгнувшая в кабину собака. 70-летний мужчина скончался от сердечного приступа.

В британском графстве Северный Сомерсет от сердечного приступа скончался фермер-мультимиллионер Дерек Мид, после того как на него наехала собственная собака на тракторе, сообщает The Telegraph.

Multi-millionaire farmer 'killed by his own dog' in tractor accident https://t.co/JPnM21U8bS — The Telegraph (@Telegraph) 6 июня 2017 г.

По словам собеседника издания, собака запрыгнула в кабину водителя и случайно завела двигатель, после чего трактор начал движение и наехал на рядом стоящего фермера.

Прибывшие на место инцидента полиция и медики не смогли его спасти. У 70-летнего фермера случился сердечный приступ, и он умер.

Семья Мидов занимается сельским хозяйством в Севером Сомерсете с XV века. Дерек Мид занимался разведением свиней, коров и овец, участвовал в политической жизни региона. У него также проживали несколько колли и терьеров.

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