Фермера-мультимиллионера задавила трактором собственная собака

В британском графстве Северный Сомерсет от сердечного приступа скончался фермер-мультимиллионер Дерек Мид, после того как на него наехала собственная собака на тракторе, сообщает The Telegraph.

