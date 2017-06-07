Трое неизвестных открыли стрельбу в парламенте Ирана

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Трое неизвестных открыли стрельбу в здании иранского парламента. Пострадали два человека. Как сообщили местные СМИ, в настоящее время перестрелка продолжается.

Трое неизвестных открыли стрельбу в здании иранского парламента. Об этом сообщило в своем Twitter новостное агентство Tasnim.

#BreakingNews: Three attackers inside #Iran 's Parliament; 2 injured so far; fire exchanges continue — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 июня 2017 г.

"Трое стрелков внутри иранского парламента. Двое раненных на данный момент. Перестрелка продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщается также о захвате нескольких заложников, однако источники в силовых структурах не подтвердили эту информацию. По некоторым данным, нападавший был задержан, однако официальных данных об аресте нет.