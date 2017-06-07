09:29, 07 июня 2017

Трое неизвестных открыли стрельбу в парламенте Ирана

Теги:  В мире  иран  стрельба  пострадавшие  парламент

Трое неизвестных открыли стрельбу в здании иранского парламента. Пострадали два человека. Как сообщили местные СМИ, в настоящее время перестрелка продолжается.

Трое неизвестных открыли стрельбу в здании иранского парламента. Об этом сообщило в своем Twitter новостное агентство Tasnim.

"Трое стрелков внутри иранского парламента. Двое раненных на данный момент. Перестрелка продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщается также о захвате нескольких заложников, однако источники в силовых структурах не подтвердили эту информацию. По некоторым данным, нападавший был задержан, однако официальных данных об аресте нет.

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