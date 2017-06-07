Шойгу не увидел пользы для Афганистана в операции коалиции США

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что ситуация в Афганистане ухудшается. По его словам, операция международной коалиции во главе с США не способствовала спокойствию в этой стране. Он подчеркнул, что число боевиков ИГ в исламской республике уже достигло 3,5 тысячи человек.

Военная операция международной коалиции не способствовала спокойствию в Афганистане, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, ситуация в этой стране продолжает ухудшаться.

"Положение дел в этой исламской республике продолжает ухудшаться - военная операция международной коалиции во главе с США, к сожалению, спокойствия туда не принесла", - приводит слова главы Минобороны "Интерфакс".

В ходе выступления на совещании министров обороны государств - членов ШОС в Астане, он напомнил, что члены запрещенной в России группировки "Исламское государство" действуют и в Афганистане. "Сегодня распространение ИГ не ограничивается Сирией и Ираком. Бандформирования исламистов действуют в Афганистане, который имеет статус государства - наблюдателя в ШОС", - отметил Шойгу.

Он добавил, что особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГ. Их число, по словам министра, достигает 3,5 тысяч человек. "Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран", - отметил Шойгу.

В последние дни в Афганистане было совершено несколько крупных терактов. В частности, 31 мая взрыв прогремел в центре Кабула. Число жертв в тот раз превысило 150 человек. Ответственность за вылазку взяла ИГ.

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