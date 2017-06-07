МИД России: доходы ИГ упали более чем в два раза

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Благодаря действиям ВКС России и американской коалиции доходы "Исламского государства" от продажи нефти и газа сократились более чем в два раза за последние несколько лет. Об этом сообщили в МИД России.

Доходы "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) за последние год-два сократились более чем в два раза, передает "Интерфакс" слова замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрия Феоктистова.

По его данным, доходы ИГ от продажи нефти и газа упали с 50 миллионов долларов в месяц до 12-20 миллионов долларов. Это стало возможно благодаря действиям воздушно-космических сил России и американской коалиции, которые активно уничтожают энергетическую инфраструктуру террористов.

Россия с сентября 2015 года уничтожила около 4 тысячи бензовозов, 206 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке топлива, 112 объектов по перекачке нефти. США, в свою очередь, отчитались о двух тысячах уничтоженных бензовозах.

Феоктистов добавил, что в ближайшее время станут известны обновленные данные об источниках финансирования ИГ.

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