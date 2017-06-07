Смертник подорвал себя в мавзолее имама Хомейни в Иране

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В Иране произошла еще одна перестрелка. На этот раз неизвестные атаковали мавзолей основателя Исламской республики, великого аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни. Это произошло сразу после перестрелки в парламенте Ирана. По данным местных СМИ, во время атаки на мавзолей один из нападавших подорвал себя.

Неизвестные атаковали мавзолей основателя Исламской республики Иран, великого аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни, который расположен к югу от Тегерана. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, местные СМИ сообщают, что во время нападения один из атаковавших мавзолей подорвал себя.

В результате нападения пострадали несколько человек, сообщает РИА Новости. Кроме того, известно об аресте двух нападавших. Также есть информация об одном погибшем.

Это уже второй случай со стрельбой в Иране в среду. Ранее в парламенте Исламской республики также произошла перестрелка. По последним данным, в результате нападения погиб охранник. Число пострадавших возросло до восьми человек. Кроме того, еще два охранника получили ранения. Также пострадал посетитель.

По данным СМИ, стрельба в парламенте продолжается. Несколько человек удерживаются в качестве заложников.