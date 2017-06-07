Генпрокурор ОАЭ пригрозил сажать в тюрьму за отрытую поддержку Катара

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Генпрокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Саиф аль-Шамси пригрозил тюремным сроком до 15 лет и крупным штрафом за открытую поддержку Катара и критику позиции ОАЭ.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерены наказывать тюрьмой и штрафом всех, кто симпатизирует Катару. Об этом сообщил генпрокурор страны Хамад Саиф аль-Шамси, передает газета Gulf News.

Выражающим солидарность Катару и критикующим действия ОАЭ в социальных сетях, устно или письменно грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч дирхамов (около 135 долларов).

Ранее 5 июня ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.

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