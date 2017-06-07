Шойгу рассчитывает на участие Индии и Пакистана в совместных учениях стран ШОС

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В сентябре на территории России пройдут совместные военные учения стран ШОС "Мирная миссия-2018". Министр обороны Серей Шойгу выразил надежду, что в этих мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана.

Россия рассчитывает на участие в военных учениях ШОС "Мирная миссия-2018" представителей Пакистана и Индии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российского министра обороны Сергея Шойгу.

"Особую роль в укреплении сотрудничества в антитеррористической деятельности играют совместные учения "Мирная миссия". Началась подготовка к очередным учениям, которые пройдут в сентябре 2018 года на российской территории. Рассчитываем, что в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана", - сказал он.

В Астане 8-9 июня состоится заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в ходе этого мероприятия планируется принятие в члены ШОС Индии и Пакистана.

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