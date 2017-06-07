В Сети появилось фото одного из напавших на парламент Ирана

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Иранское новостное агентство Tasnim опубликовало фото одного из атаковавших парламент Ирана стрелков. Он попал в объектив камеры, когда выглянул из окна. На фото видно, что он вооружен винтовкой, похожей на автомат Калашникова.

Один из боевиков, напавших на парламент Ирана, попал на фото. Об этом сообщило в своем Twitter иранское новостное агентство Tasnim.

The pic below shows one of attackers inside #Iran's parliament shooting at forces#Tehran pic.twitter.com/PsjTysRBOA — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 июня 2017 г.

Стрельбу в здании парламента устроили трое неизвестных. По последним данным, пострадали восемь человек. Сообщается также о гибели одного из охранников парламента.

Тем временем, террорист-смертник подорвал себя у мавзолея имама Хомейни. Другие нападавшие устроили стрельбу. Сообщается об одном погибшем, а также об аресте двух стрелков.