В Ростовской области 35 человек отравились шаурмой

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В городе Новочеркасск Ростовской области 35 человек попали в больницу после отравления шаурмой. Среди пострадавших – двое малолетних детей вместе с мамой. По данным следствия, все они покупали шаурму в одном и том же магазине.

В ростовском Новочеркасске 35 человек госпитализированы в городскую больницу с отравлением шаурмой, передает ТАСС слова начальника управления здравоохранения Татьяны Гудковой.

В числе отравившихся – двое детей вместе с мамой. По предварительным данным, все 35 пострадавших приобрели шаурму в одном и том же торговом павильоне.

Согласно данным санитарно-эпидемиологического расследования, в анализе больных был найден возбудитель сальмонеллеза.

Медики сообщают, что жизни пострадавших ничего не угрожает, их выпишут меньше чем через неделю.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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