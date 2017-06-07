В Москве опровергли информацию о роли "русских хакеров" в изоляции Катара

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Россия непричастна к скандалу с изоляцией Катара, заявил спецпредставитель президента нашей страны по Кибербезопасности Андрей Крутских. По его словам, обвинения "русских хакеров" со стороны США во взломе сайта в Катаре, являются "бездоказательными банальностями".

Спецпредставитель президента России по Кибербезопасности Андрей Крутских назвал обвинения со стороны США в адрес Москвы о причастности "русских хакеров" к ситуации вокруг Катара банальными и бездоказательными.

"Надоедает реагировать на бездоказательные банальности. Такие обвинения, по существу, дискредитируют сами себя", - приводит слова Крутских "Интерфакс".

По его словам, американская сторона, к сожалению, не может придумать ничего нового, и во всем винит "хакеров из России". "Избитый прием, доказательств, как всегда, ноль, и выводы делаются еще до расследования самого инцидента", - подчеркнул собеседник агентства.

Также Крутских отметил, что ситуация лишь актуализирует российские инициативы о том, что "в информационном пространстве международному сообществу давно пора наводить порядок и вырабатывать правила ответственного поведения", чтобы все было прозрачно. "Но именно западные страны и саботируют этот процесс. Прежде всего, США в силу своих внутренних разборок никак не сформируют переговорный механизм для ведения переговоров в этой области", - добавил он.

Между тем, в посольстве России в Катаре сообщили, что Доха официально не обращалась к диппредставительству по поводу якобы причастности русских хакеров к скандалу между Катаром и некоторыми арабскими странами. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который якобы спровоцировал скандал в регионе. Об этом сообщал ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. При этом каких-либо подтверждений данной информации телеканал не привел.

О взломе сайта Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией сообщили власти страны. На этом портале было опубликовано заявление эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль. Также обращалось внимание на отношения между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом.

Вскоре после этого, 5 июня, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.

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