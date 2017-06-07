Появились сообщения о семи погибших в парламенте Ирана

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Жертвами нападения в здании парламента Ирана стали семь человек. По неподтвержденным данным, они были жестоко убиты нападавшими. Еще четыре человека находятся в заложниках. Ответственность за атаку уже взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство".

Семь человек были жестоко убиты напавшими на иранский парламент. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранский новостной ресурс Tasnim.

Unconfirmed reports say seven people martyred in #Iran's parliament shooting spree/4 taken hostage #Tehran — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 июня 2017 г.

"По неподтвержденным данным, семь человек приняли мученическую смерть в ходе беспорядочной стрельбы в иранском парламенте. Четверо находятся в заложниках", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, трое неизвестных устроили стрельбу в здании парламента Ирана. Один из нападавших попал на фото.

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