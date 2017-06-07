Вертолет Ми-2 разбился на Ставрополье, пострадал пилот

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В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, столкнувшись с линиями электропередачи. Он выполнял сельскохозяйственные работы. Пилот получил травмы средней тяжести.

Вертолет Ми-2 упал в Ставропольском крае при выполнении сельскохозяйственных работ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС по региону.

ЧП произошло в 10:11 по московскому времени в Андроповском районе. Пилот вертолета получил травмы средней степени тяжести. Его осматривают медики.

По данным МЧС, машина столкнулась с линиями электропередачи (110 кВ), вертолет не загорелся.

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