Вертолет Ми-2 разбился на Ставрополье, пострадал пилот
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В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, столкнувшись с линиями электропередачи. Он выполнял сельскохозяйственные работы. Пилот получил травмы средней тяжести.
Вертолет Ми-2 упал в Ставропольском крае при выполнении сельскохозяйственных работ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС по региону.
ЧП произошло в 10:11 по московскому времени в Андроповском районе. Пилот вертолета получил травмы средней степени тяжести. Его осматривают медики.
По данным МЧС, машина столкнулась с линиями электропередачи (110 кВ), вертолет не загорелся.
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