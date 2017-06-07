Один из нападавших у мавзолея имама в Иране убит (фото)

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Военные Корпуса Стражей Исламской революции застрелили одного из боевиков, устроивших стрельбу у мавзолея имама Хомейни.

Один из боевиков, устроивших стрельбу у мавзолея имама Хомейни в Иране, убит военными Корпуса Стражей Исламской революции - элитного подразделения иранских вооруженных сил. Об этом сообщило новостное агентство Tasnim.

Неизвестные атаковали в среду мавзолей основателя Исламской республики, великого аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни. Сообщения об этом появились вскоре после нападения на парламент Ирана. По данным местных СМИ, во время атаки на мавзолей один из нападавших подорвал себя. Затем появились сообщения о задержании двоих стрелков.