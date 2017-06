Один из нападавших у мавзолея имама в Иране убит (фото)

Один из боевиков, устроивших стрельбу у мавзолея имама Хомейни в Иране, убит военными Корпуса Стражей Исламской революции - элитного подразделения иранских вооруженных сил. Об этом сообщило новостное агентство Tasnim.

The pics below show one of attackers killed by #Iran's #IRGC forces in nearby areas at Imam #Khomeini mausoleum in southern #Tehran pic.twitter.com/ketQhqeVMT