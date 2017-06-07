Смертник подорвал себя в парламенте Ирана

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Смертник подорвал себя в здании парламента Ирана. Между тем, число пострадавших при перестрелке в меджлисе возросло до 33 человек. Также сообщалось о втором взрыве в мавзолее имама Хомейни близ Тегерана, однако власти опровергли эту информацию.

Один из группы людей, напавших на здание парламента Ирана, подорвал себя. Об этом сообщает ТАСС. О пострадавших и погибших в результате подрыва ничего неизвестно.

Между тем, СМИ сообщили о втором взрыве, который произошел в мавзолее имама Хомейни близ Тегерана. Однако позднее власти страны опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в здании парламента в Тегеране. Жертвами нападения стали семь человек. Еще четыре человека находятся в заложниках. Кроме того, РИА Новости сообщают, что в результате атаки пострадали 33 человека.

Также был атакован мавзолей основателя Исламской республики, великого аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни. Сообщения об этом появились вскоре после нападения на парламент. По данным местных СМИ, во время атаки на мавзолей один из нападавших подорвал себя. Затем появились сообщения о задержании двоих стрелков. Также есть информация о ликвидации одного из боевиков.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство".

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