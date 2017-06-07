Госдума досрочно отозвала депутатский мандат Марата Сафина

Теги: Общество госдума депутат теннис

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия титулованного теннисиста Марата Сафина по его собственному желанию. Это связано с напряженной работой Госдумы седьмого созыва, которая вряд ли позволит Сафину совмещать ее со спортом.

Государственная дума согласилась досрочно лишить депутатского мандата теннисиста Марата Сафина по его собственному желанию, передает "Интерфакс".

Кроме того, Сафин принял предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина стать его советником по вопросам спорта на общественных началах.

По информации ТАСС, прекращение депутатских полномочий может быть связано с напряженной работы Госдумы седьмого созыва, которая не позволит Сафину совмещать работу депутата и спортивную деятельность.

Ранее Сафин заявил, что не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностями.

Спортсмен являлся депутатом от "Единой России" с 2011 года. Сафин дважды выигрывал турниры "Большого шлема" в одиночном разряде, а также дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе национальной сборной России. Карьеру теннисист завершил в 2009 году.