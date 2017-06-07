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Более 432 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца за 18 дней их пребывания в Храме Христа Спасителя. На данный момент вход в очередь начинается на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы.

Число верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя, превысило 432 тысячи человек, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте принесения святыни.

Согласно актуальной информации, вход в очередь начинается на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы. Расчетное время нахождения в очереди – примерно 10 часов.

Мощи Николая Чудотворца были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.