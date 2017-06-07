Лавров: события в Иране показывают, что террористы не успокаиваются

Теги: Политика иран испания лавров терроризм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористы в мире не успокаиваются, что подтверждается каждый день. В связи с этим он вспомнил теракты в Иране, которые произошли 7 июня. По его словам, всплеск международного терроризма беспрецедентен.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что всплеск международного терроризма, который происходит в эти дни, беспрецедентен. Об этом он сказал по итогам переговоров с испанским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо, передает ТАСС.

"А то, что террористы не успокаиваются, подтверждается, по сути, ежедневно, включая сегодняшние теракты в Иране, ответственность за которые взяла на себя пресловутая ИГ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", - прим. ред.)", - отметил он.

Также Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает провести в ближайшее время заседание российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию новым угрозам и вызовам. "Она у нас успешно функционирует, проводила соответствующие встречи и в 2015, и в 2016 году", - сказал министр.

По его словам, "в условиях беспрецедентного всплеска международного терроризма и экстремизма деятельность этой группы особенно востребована".

Ранее стало известно о двух нападениях в Иране. Сначала группа неизвестных атаковала парламент Исламской республики. По последним данным, жертвами нападения стали семеро. Кроме того, смертник подорвал себя внутри здания.

После этого произошла атака на мавзолей основателя Исламской республики, великого аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни. Там также был устроен взрыв. Затем появились сообщения о задержании двоих стрелков. Также есть информация о ликвидации одного из боевиков.

Ответственность за эти вылазки взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".