В результате двойного теракта в Иране погибли 12 человек

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Число погибших в результате двойного теракта в Иране достигло 12 человек. Ещё 39 ранены. Этим утром в здании парламента Тегерана неизвестные открыли стрельбу по людям. Нападавших уничтожили правоохранители. Другая атака произошла в мавзолее имама Хомейни, который расположен в 40 километрах от столицы. В Кремле атаки решительно осудили.

Атака на парламент началась утром, когда депутаты меджлиса уже проводили пленарное заседание. По сообщениям очевидцев, в здании появились люди, которые неожиданно открыли стрельбу из автоматического оружия. Нападавших было три или четыре человека. Они убили охранника. Начали стрелять в коридоре и в парламентском пресс-центре. Силы безопасности прибыли быстро, передает "ТВ Центр".

Нападавших блокировали во внутренних помещениях. Позже приходит сообщение о том, что один из террористов взорвал себя на четвёртом этаже, чтобы не попасть в руки служб безопасности.

На фотографиях, которые удалось сделать местным журналистам, видно, как человек с автоматом выглядывает из окна. Но о требованиях террористов ничего не известно. В течение долгого времени из здания раздаётся беспорядочная стрельба.

Спустя три часа после начала осады агентство "Тасним" сообщает о семи погибших. Раненых - более 30. Один террорист уничтожен. У оставшихся в заложниках четыре человека. Некоторым сотрудникам удаётся самостоятельно покинуть здание через окна. Один из нападавших выходит на улицу и продолжает вести беспорядочную стрельбу. Но обратно попасть он уже не смог.

Практически одновременно с нападением на меджлис, к югу от столицы совершено нападение на мавзолейный комплекс аятоллы Хомейни. Группа неизвестных открывает там беспорядочную стрельбу. Полиция вступает с ними в перестрелку. Два террориста убиты. Женщина, участвовавшая в нападении, приводит в действие пояс смертника. Ещё двоих нападавших полицейским удаётся захватить живыми. Рядом с мавзолеем обезврежено другое взрывное устройство.

Руководство спецслужб заявляет, что в среду им удалось обезвредить другую группу террористов, которая также готовилась к атаке. Ответственность за нападения уже взяла на себя запрещённая организация "Исламское государство". Однако иранские власти не спешат с подтверждением. Радикальные исламисты могут приписывать себе эти атаки в целях саморекламы.

Весь район вокруг меджлиса по-прежнему оцеплен. На крышах соседних домов - снайперы. На место прибывают руководители силовых ведомств и Корпуса Стражей исламской революции. Глава государства собирает Совет Безопасности. Кто же именно бросил вызов Иранской республике, пока до конца так и не ясно.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".