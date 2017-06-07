Миронов рассказал Путину о проблеме сноса дачных земельных участков

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Владимир Путин в среду в Кремле встретился с лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. Обсудили текущую деятельность Государственной Думы.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в среду рассказал президенту Владимиру Путину о законодательных инициативах фракции. Одна из них затрагивает подготовку гидротехнических сооружений к возможным паводкам. Ведь три четверти объектов не соответствуют нормам. Ряд поправок подготовлен по детскому туризму. Еще одна проблема, с которой к депутатам обращаются граждане, касается сноса дачных земельных участков.

Миронов: Когда-то гражданам предоставляли земельные участки абсолютно легитимно, абсолютно законно, но где-то рядом проходили те или иные трубопроводы, как правило, либо газовые, либо нефтяные. Им сегодня говорят: вы знаете, требования изменились, и вы должны снести свои дачные домики, участки без всякой компенсации. Безусловно, здесь нужен государственный подход, нужно посмотреть, где-то можно за счет монополиста перенести газопроводы.

Путин: Думаю, что все вопросы, которые вы поставили, актуальны, интересны и по этим дачам обязательно надо посмотреть. Люди не должны страдать, конечно, если меняются какие-то нормативы. И по туризму, тем более детскому, здесь нужно быть очень аккуратными, надо все проработать как следует. Давайте поговорим подробнее.