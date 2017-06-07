Собянин: открытые станции Филевской линии метро оборудуют подогревом

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Капитальный ремонт Филёвской линии метро завершится уже в следующем году. Об этом в среду заявил Сергей Собянин. На станциях обновят инженерное оборудование и коммуникации, установят энергосберегающее освещение. Там появятся новые кассы и навигация на русском и английском языках. А ещё в часы пик на "голубой" линии увеличится количество поездов.

Семь минут ожидания поезда, лишние пересадки и непривычно большой пассажиропоток. Капитальный ремонт Филевской ветки метро принес москвичам дополнительные хлопоты. Станции хотели закрыть. Но не стали. Ведь в радиусе полутора километров живет более полумиллиона человек, передает "ТВ Центр".

"Филевская линия, пожалуй, одна из самых проблемных. Находится в предаварийном состоянии. К ней боялись прикасаться в силу того, что необходимо было, по сути дела, останавливать движение на одной из самых загруженных и востребованных веток метро в Москве. Тем не менее, мы нашли технологические варианты решения данной проблемы и начали реконструкцию ветки от "Студенческой" до "Кунцевской", не останавливая движение", - отметил Собянин.

Протяженность Филевской линии - больше 12 километров. И ни разу за более чем за полвека работы ни пути, ни вестибюли капитально не ремонтировались. На участке - 13 станций. Половину из них - от "Студенческой" до "Кунцевской" - поэтапно приведут в порядок.

"Необходимо заменить путепроводы, линейную часть, практически снести старые, морально и физически устаревшие павильоны, заменить технологию, заменить платформы - огромная работа. Мы к ней приступили. Я надеюсь, что к середине 2018 года все основные работы будут закончены. Мы получим новые, современные платформы, новые станции, новую линейную составляющую, новую технологию, ускорение движения, уменьшение интервала поездов", - заявил Собянин.

На треть увеличится пропускная способность линии. Станет комфортнее и безопаснее. Но это совсем скоро. Пока на станциях ремонт. Причём, пока на одной платформе идут строительно-монтажные работы, другая открыта для движения поездов.

Реконструкция станция проходит в комфортном для пассажиров режиме. Основные работы идут по ночам. Днем поезда из центра следуют без остановки, и пассажирам, чтобы выйти в "Филях", необходимо проехать одну станцию и вернуться.

Для выхода в город пока открыта только одна лестница. И это создает некоторые неудобства в часы пик. Но горожане преисполнены терпения, и на эту основательную стройку смотрят с пониманием.

Гранит на платформе заменит асфальт. Из него же будут выполнены ступени. Станции оборудуют лифтами. Это поможет передвигаться маломобильным гражданам. Удлиненные навесы укроют от дождя и снега. А специальные инфракрасные излучатели тепла, установленные по краям платформ, зимой защитят поверхность от обледенения.

Всего на Филевской линии предусмотрена реконструкция семи станций. В конце июня строители обещают открыть для пассажиров новую платформу в "Филях" и на "Студенческой". Скоро возьмутся за "Кутузовскую" и "Филевский парк". Уже закрыт один из вестибюлей "Кунцевской", в конце года реконструкция придет на "Багратионовскую". Окончание капитального ремонта на "голубой" ветке метрополитена запланировано на 2018 год.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.