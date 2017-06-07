Обманутые дольщики в Щелкове ждут своих квартир

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В подмосковном Щёлкове дольщики нового жилого комплекса никак не дождутся обещанных квартир. Семьи с детьми сейчас платят дважды - за съёмное жильё и за ипотеку. К решению проблемы долгостроя подключилась городская администрация. Она предлагает свой вариант решения, а дольщики настаивают на своём.

Городской комфорт, исключительная экология и, что самое главное, низкая цена. Двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Литвиново-Сити" - всего 2 миллиона рублей. И это в Щелковском районе Подмосковья, всего в 28 километрах от столицы. Покупателей нашлось немало. Говорят - почти восемь сотен. Все они сейчас называют себя обманутыми дольщиками. А встречаться вынуждены либо у забора давно остановившейся стройки, либо на санкционированном митинге в городском парке районного центра, передает "ТВ Центр".

Финансовые проблемы у застройщика "Литвиново-Сити" начались более года назад. Дом должны были сдать осенью, но активное строительство прекратилось. Компания перестала платить за электричество, воду и даже аренду земли. В офисе продаж говорят о переносе сроков на 2018 год. Объясняют значительными изменениями в проекте.

"В состав жилого комплекса был добавлен детский сад. Понимаете, и изменился весь состав проекта. Мы меняли всю проектную документацию. Вы представляете, что значит поменять всю проектную документацию? Естественно, сдвинулось вся нумеровка квартир, и мы были вынуждены вызвать людей на дополнительное соглашение", - рассказала руководитель проекта ЖК "Литвиново-Сити" Наталья Полякова.

Оказалось, что власти Щелкова о проблемном объекте знают. И чтобы ответить на все вопросы, к митингующим вышел лично глава администрации.

По мнению дольщиков, текущего застройщика необходимо признать банкротом, а жилой дом – официально "проблемным объектом" для передачи новому инвестору. Но чиновники уверены, что свои квартиры можно получить быстрее, оставив все как есть.

При входе в переговорную комнату офиса продаж первое, что бросается в глаза, этот аккуратно выполненный, качественный макет жилого дома. Реклама обещала выгоду. Но в результате квартиры эконом-класса обойдутся своим владельцам намного дороже. Особенно тем, кто для покупки взял ипотечные кредиты, и вынужден ждать новоселья в съемных квартирах.

Андрей Сидоренко, Андрей Талалай, Кирилл Кособок, "ТВ Центр".