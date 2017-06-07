После кражи таксы у москвички завели уголовное дело

Теги: Уголовное дело кража собаки

Уголовное дело по факту кражи заведено московскими следователями после того, как возле гастронома на Дмитровском шоссе была похищена такса. Хозяйка, как обычно, привязала её у входа и отправилась в магазин. А в это время другая женщина, вышедшая из гастронома, отвязала собаку и повела её домой.

Таксу Нику хозяйка в тот день, как обычно, привязала у магазина, всего на несколько минут забежала за покупками, вышла, а любимица всей семьи исчезла, передает "ТВ Центр".

Когда обратились в полицию, выяснилось: не сама такса сбежала – украли. Похитительницу прекрасно запечатлели видеокамеры. Искали её недолго - часа два. Возбудили уголовное дело.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Дмитровском шоссе оперуполномоченный уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы по Дмитровскому району задержали подозреваемую", - сообщила начальник пресс-центра Главного Управления МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Оказалось - москвичка, 49 лет. Тут же во всем призналась. Действовала, говорит, будто во сне, бессознательно. Сердобольные тут всхлипнут, трогательную историю нафантазируют - как с детства похитительница мечтала о собаке, вот и поступила так отчаянно. Лирики, однако, оказалось, нет никакой: сплошной расчёт.

"Продать хотела собаку, не работаю, деньги нужны, чтобы жить. Знаю, что дорого стоят, покупатели есть на них", - говорит подозреваемая.

Таксу, тем не менее, пришлось вернуть. Дома уже Ника - довольная, со своими игрушками.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".