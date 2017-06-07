Песков заявил о противоречии санкций ЕС настроениям в европейских столицах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными санкции Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Решение об их продлении согласовали накануне послы стран ЕС. По словам Пескова, подобные решения диссонируют с настроем в европейских столицах.

Решение послов Евросоюза о продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя противоречит настроениям в самой Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Считаем эти санкции незаконными, а главное - убеждены в том, что подобные решения, подобные рекомендации самым серьезным образом диссонируют с настроем в европейских столицах", - передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что ограничительные меры - "обоюдоострое оружие". По его словам, от продолжения санкционной политики страдают все больше и больше производителей стран ЕС.

Накануне послы 28 стран Европейского союза согласовали продление санкций в отношении Крыма и Севастополя на год. Данные меры запрещают европейским гражданам и предпринимателям любые виды инвестиций в Крым или экспорт товаров, если сделки не проходят через украинскую таможню. Срок действия ограничительных мер истекает 23 июня.

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