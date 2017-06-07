Кремль поддерживает намерение Европы бороться со злом, исходящим из интернета

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В Кремле отметили, что в Европе растет понимание того, что необходимо координированно противодействовать угрозам, исходящим из интернета. Но в то же время нельзя волюнтаристски ограничивать интернет.

Ограничивать волюнтаристски интернет нельзя, но бороться с проявлениями экстремизма и терроризма в Сети необходимо, в Европе начинают это понимать. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Интернет несет в себе много позитивного, безусловно, не может быть и речи о том, чтобы каким-то образом волюнтаристски ограничивать. Но одновременно с этим интернет несет в себе много зла. Интернет спасает жизни, но одновременно с этим он и убивает", - передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента.

Он подчеркнул, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (о необходимости международного регулирования интернета после терактов в Лондоне – прим. ред.) дает основание думать, что в Европе растет понимание необходимости координированно противодействовать распространению терроризма и экстремизма в Сети.

3 июня в Лондоне произошла очередная серия терактов. Сначала пешеходов на улице протаранил автомобиль, затем преступники набросились на людей с ножами. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек и еще 48 пострадали.

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