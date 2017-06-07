Все атаковавшие парламент Ирана террористы ликвидированы

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Сотрудники служб безопасности ликвидировали всех четырех террористов, которые 7 июня атаковали здание парламента Ирана. По данным правоохранителей, других боевиков в здании нет.

Служба безопасности расправилась с четырьмя террористами, атаковавшими 7 июня здание парламента Ирана. По данным правоохранителей, других боевиков в здании нет.

Между тем, ТАСС сообщает, что число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек. Еще 39 пострадали.

Атаки боевиков в Иране произошли ранее в среду. Сначала появились сообщения о перестрелке а здании парламента Исламской республики. В результате она привела к погибшим и раненым. Позднее подрыв совершил террорист-смертник.

Затем произошла атака на мавзолей основателя Исламской республики, великого аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни. Там также был устроен взрыв. После этого появились сообщения о задержании двоих стрелков и ликвидации одного из боевиков.

Ответственность за эти вылазки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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